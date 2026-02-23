Roma vola | 3-0 alla Cremonese Champions a portata di mano

La Roma conquista una vittoria convincente contro la Cremonese, segnando tre gol e mantenendo viva la speranza di qualificarsi in Champions League. La squadra ha mostrato forza e determinazione, dominando il match fin dalle prime battute. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e avvicina i giallorossi all’obiettivo europeo. I tifosi sugli spalti esultano per un risultato che può fare la differenza nella corsa alla qualificazione.

Roma, trionfo all’Olimpico: 3-0 alla Cremonese e Champions sempre più vicina. La Roma compie un passo da gigante verso la Champions League con una vittoria netta e convincente contro la Cremonese. Il 3-0 maturato all’Olimpico non lascia spazio a dubbi: i giallorossi agganciano il Napoli al terzo posto in classifica e allungano a quattro punti dalla Juventus. Una serata perfetta per la squadra di Gasperini, che continua a sognare in grande. La partita si è aperta con la Roma che ha subito imposto il proprio gioco, mentre la Cremonese si è chiusa in difesa sperando in ripartenze veloci. I giallorossi hanno attaccato a testa bassa, coinvolgendo molto Wesley, ma senza trovare la via del gol nei primi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scatto Champions della Roma, 3-0 alla CremoneseLa Roma ha ottenuto una vittoria netta contro la Cremonese, con un punteggio di 3-0, grazie a un gol di testa e a due conclusioni precise in porta.

Grigiorossi mai così bene nella massima serie. Una Cremonese grandi numeri. Il record di punti è alla portataLa Cremonese si trova inaspettatamente ai vertici della massima serie, con numeri record e un record di punti ormai vicino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, il Milan cade a san Siro contro il Parma e l'Inter vola a + 10. La Roma raggiunge il Napoli; Serie A2 Tigotà – Brescia vola contro Costa Volpino, Talmassons batte Roma e rimane in scia; Roma, balzo Champions: batte 3-0 la Cremonese e aggancia il terzo posto; La Juventus inciampa col Parma, il Milan si prende la vetta: corsa apertissima con Sassuolo e Roma.

#SerieA2Tigotà Brescia vola contro Costa Volpino, Talmassons batte Roma e rimane in scia In Pool Salvezza sale in vetta Altamura, Marsala vince contro Modena mentre Concorezzo butta via un punto contro Altino Il comunicato stampa sul nostro sit - facebook.com facebook

Sprint Champions, febbraio di fuoco: la Roma vola senza coppe, Juve e Napoli al bivio #ASRoma x.com