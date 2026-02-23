Milano a 19°C | primavera lampo dopo le Olimpiadi poi pioggia

Milano si prepara a un anticipo di primavera dopo le Olimpiadi invernali Milano, 23 febbraio 2026 — Dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali, la città di Milano si appresta a vivere un anticipo di primavera. Le temperature sono destinate a salire, con un picco previsto di 19°C, ma secondo i meteorologi questo periodo di caldo non durerà a lungo. La primavera anticipata potrebbe lasciare il posto a nuove perturbazioni atlantiche già all’inizio di marzo. Il termometro a Milano sfiorerà i 19°C, con minime che si attesteranno intorno ai 6-7°C. Un clima più consono a fine marzo che a fine febbraio, ma destinato a durare solo pochi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Meteo Milano e in Lombardia, nuvole e pioggia. A San Valentino torna la neve, poi un assaggio di primavera?Oggi a Milano e in Lombardia il cielo è coperto e piove.

