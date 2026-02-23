Milano a 19°C | primavera lampo dopo le Olimpiadi poi pioggia
Milano registra una temperatura di 19°C, causando un'improvvisa esplosione di primavera. La città si riscalda rapidamente, portando le persone a uscire di casa e a godersi il sole. Tuttavia, le previsioni indicano che nel pomeriggio arriverà la pioggia, che potrebbe interrompere le attività all'aperto. Le strade si riempiono di cittadini che cercano di approfittare di questa giornata inaspettata. La temperatura continuerà a salire prima del peggioramento meteo.
Milano si prepara a un anticipo di primavera dopo le Olimpiadi invernali Milano, 23 febbraio 2026 — Dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali, la città di Milano si appresta a vivere un anticipo di primavera. Le temperature sono destinate a salire, con un picco previsto di 19°C, ma secondo i meteorologi questo periodo di caldo non durerà a lungo. La primavera anticipata potrebbe lasciare il posto a nuove perturbazioni atlantiche già all’inizio di marzo. Il termometro a Milano sfiorerà i 19°C, con minime che si attesteranno intorno ai 6-7°C. Un clima più consono a fine marzo che a fine febbraio, ma destinato a durare solo pochi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Meteo Milano e in Lombardia, nuvole e pioggia. A San Valentino torna la neve, poi un assaggio di primavera?Oggi a Milano e in Lombardia il cielo è coperto e piove.
Natale sotto la pioggia a Milano poi cambia tutto: le previsioni per le feste
