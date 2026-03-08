Roma perde controllo della moto | morto 19enne

Intorno a mezzanotte, in viale Giardino di Ottavia a Roma, un ragazzo di 19 anni alla guida di una moto ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, e il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente intorno a mezzanotte in viale Giardino di Ottavia dove un 19enne italiano alla guida di un motoveicolo, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo colpendo un palo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento la moto risulta unico veicolo coinvolto, ma sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.