Calciomercato Roma il rinnovo di Dybala è ancora possibile
Il calciomercato della Roma torna sotto i riflettori con il futuro di Dybala. Dopo aver dimostrato una buona forma contro il Genoa, il numero 21 giallorosso riaccende le speranze di un rinnovo contrattuale. La società e il giocatore valutano ancora le opzioni, mantenendo aperta la possibilità di proseguire insieme. La situazione resta in evoluzione, con attenzione alle prossime settimane.
Il numero 21 giallorosso è tornato a far brillare gli occhi dei tifosi, mostrando un’ottima condizione fisica contro il Genoa. Il calciatore sembra aver ritrovato fiducia e ora il rinnovo con l’AS Roma, a cifre chiaramente inferiori, è tutt’altro che impossibile. Ingaggio ridotto per restare a Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la volontà della Joya è quella di rimanere a Roma, ma il calciatore è consapevole di dover venire incontro alla società giallorossa dato che attualmente percepisce uno stipendio pesantissimo di 16 milioni lordi all’anno. Il fantasista argentino è disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di restare e l’accordo si potrebbe raggiungere sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, nessuna novità sul rinnovo di Dybala: possibile addio a zero in estate
Leggi anche: Mercato Roma: Çelik verso il rinnovo, Dybala ancora in stand-by
Dybala-Roma e il rinnovo: cosa cambia dopo le parole di Gasperini; Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale; Calciomercato, Da Vlahovic a Dybala, da Lewandowski a Mkhitaryan: tutti i big in scadenza che possono partire a gennaio; Nuovo anno, nuova squadra? Ecco i 13 big di Serie A in scadenza nel 2026: da Maignan a Vlahovic e Pellegrini.
Dybala-Roma e il rinnovo: cosa cambia dopo le parole di Gasperini - Alla fine, se ne sta accorgendo Gasperini che almeno ad inizio anno non aveva sposato questa frase tanto cara a Mourinho. msn.com
Calciomercato Roma news/ Da Dybala a Celik: a che punto stanno i rinnovi? (oggi 26 dicembre 2025) - Calciomercato Roma news oggi venerdì 26 dicembre 2025, facciamo il punto sui rinnovi di contratto per Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik. ilsussidiario.net
Dybala Roma, il giocatore apre alla permanenza in giallorosso: c’è solo una possibilità per rinnovare con il club capitolino - Ma serve una drastica riduzione dell’ingaggio per arrivare alla fumata bianca La situazione contrattuale di Dybala resta uno dei temi centrali in ... calcionews24.com
? C'È UN GIOVANE CHE HA RIFIUTATO IL RINNOVO - MASSARA SI... + DYBALA IN PANCHINA? LA SPIEGAZIONE...
Aggiornamenti importanti #CalciomercatoRoma #calciomercato - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma: #Zirkzee- #Raspadori sì, ma serve l'addio a Ferguson e Dovbyk x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.