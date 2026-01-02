Il calciomercato della Roma torna sotto i riflettori con il futuro di Dybala. Dopo aver dimostrato una buona forma contro il Genoa, il numero 21 giallorosso riaccende le speranze di un rinnovo contrattuale. La società e il giocatore valutano ancora le opzioni, mantenendo aperta la possibilità di proseguire insieme. La situazione resta in evoluzione, con attenzione alle prossime settimane.

Il numero 21 giallorosso è tornato a far brillare gli occhi dei tifosi, mostrando un’ottima condizione fisica contro il Genoa. Il calciatore sembra aver ritrovato fiducia e ora il rinnovo con l’AS Roma, a cifre chiaramente inferiori, è tutt’altro che impossibile. Ingaggio ridotto per restare a Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la volontà della Joya è quella di rimanere a Roma, ma il calciatore è consapevole di dover venire incontro alla società giallorossa dato che attualmente percepisce uno stipendio pesantissimo di 16 milioni lordi all’anno. Il fantasista argentino è disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di restare e l’accordo si potrebbe raggiungere sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il rinnovo di Dybala è ancora possibile

Leggi anche: Roma, nessuna novità sul rinnovo di Dybala: possibile addio a zero in estate

Leggi anche: Mercato Roma: Çelik verso il rinnovo, Dybala ancora in stand-by

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dybala-Roma e il rinnovo: cosa cambia dopo le parole di Gasperini; Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale; Calciomercato, Da Vlahovic a Dybala, da Lewandowski a Mkhitaryan: tutti i big in scadenza che possono partire a gennaio; Nuovo anno, nuova squadra? Ecco i 13 big di Serie A in scadenza nel 2026: da Maignan a Vlahovic e Pellegrini.

Dybala-Roma e il rinnovo: cosa cambia dopo le parole di Gasperini - Alla fine, se ne sta accorgendo Gasperini che almeno ad inizio anno non aveva sposato questa frase tanto cara a Mourinho. msn.com