Massara prima di Roma Genoa | Il mister vuole sempre il meglio per la squadra Raspadori e Zirkzee? Nomi ricorrenti ma ce ne sono anche altri Ferguson? Nessun tema

Prima di Roma-Genoa, il direttore sportivo Massara ha sottolineato l’impegno del mister nel cercare sempre il meglio per la squadra. Ha parlato dei nomi come Raspadori e Zirkzee, ma ha anche evidenziato che ci sono altre opzioni disponibili. Riguardo a Ferguson, ha chiarito che non ci sono temi particolari. Le parole di Massara riflettono l’attenzione e la serenità della società in vista della sfida.

Massara prima di Roma Genoa: le parole del direttore sportivo dei giallorossi prima del match della 17a giornata di Serie A Intervenuto nel prepartita, Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha risposto alle domande di Sky sul momento della squadra a pochi minuti dall’inizio del match contro il Genoa, partendo dal messaggio lanciato da Gian . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Massara prima di Roma Genoa: «Il mister vuole sempre il meglio per la squadra. Raspadori e Zirkzee? Nomi ricorrenti, ma ce ne sono anche altri. Ferguson? Nessun tema» Leggi anche: Roma, Massara vuole chiudere Zirkzee: Ferguson libera lo slot in attacco Leggi anche: Roma, non solo Zirkzee e Raspadori: Massara segue Giovane Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juventus-Roma LIVE; Gasperini, confronto con Massara: il tecnico della Roma chiede 4-5 rinforzi; Roma, Pisilli verso il Genoa: intreccio con un top; Roma, prima Raspadori poi toccherà a Zirkzee. In mezzo al campo si valuta lo scambio Pisilli-Frendrup. Roma, Massara: "Vogliamo ritrovare continuità e vittoria. Sul mercato soluzioni che ci migliorino" - Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Genoa, valevole per la diciassettesima. tuttomercatoweb.com

Massara: "Zirkzee-Raspadori? Per ora non ci sono sviluppi" - Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 20 gare di Serie A contro la Roma (5 pareggi, 14 sconfitte): 4- sport.sky.it

Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma" - 35 lo speaker giallorosso, che ha accolto il ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico, dopo aver assistito. tuttomercatoweb.com

RASPADORE Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Ore importanti per l’affare Raspadori. Massara, forte dell’accordo col giocatore, preme sull’Atletico per la formula. Gasperini aspetta Jack a inizio anno, per dare subito nuova linfa al suo - facebook.com facebook

Massara: "Impossibile dire se sarà l'ultimo anno di Dybala in Italia. Mercato Priorità attaccante" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.