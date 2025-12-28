Colpo grosso nella notte | ladri fanno esplodere il bancomat e scappano con il bottino

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Scisciano dove, nella notte, alcuni malviventi hanno compiuto un furto di denaro ai danni della banca di via Ferrovia. In particolare, i ladri - ancora da identificare - hanno fatto esplodere lo sportello Atm, portando via la somma in contante ancora da quantificare.Per fortuna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

colpo grosso nella notte ladri fanno esplodere il bancomat e scappano con il bottino

© Napolitoday.it - Colpo grosso nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat e scappano con il bottino

Leggi anche: Ladri (maldestri) nella notte: fanno esplodere il bancomat, ma lasciano i soldi

Leggi anche: Guidizzolo, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Furto in villa, i ladri scappano con la cassaforte; Colpo grosso alla gioielleria: sgominata una banda di nomadi; BANDA DI SPECIALISTI PROVA IL COLPO GROSSO NELL’OTTICA A LATINA; Forzano la finestra e rubano i gioielli: furto da 60mila euro a Martignacco.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.