Napoli ladri fanno esplodere bancomat | indagini in corso

Nella notte a Pomigliano d’Arco, i carabinieri sono intervenuti in via Passariello per un tentato furto presso una filiale BNL. Si indaga su un episodio in cui ladri hanno fatto esplodere un bancomat, causando danni e interruzioni. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e accertare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Nella notte, i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Passariello a Pomigliano d’Arco per un tentato furto in una filiale di banca Bnl. Sconosciuti avrebbero fatto esplodere un atm, lo sportello del bancomat, senza riuscire a portarlo via. Non risultano feriti, ma sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare i responsabili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

