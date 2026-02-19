L’esposto anonimo e i controlli sulle carenze igienico-sanitarie Chiusa una scuola montessoriana a Roma

Un esposto anonimo ha portato alla revoca della convenzione di una scuola montessoriana a Roma, causando la sua chiusura. La decisione arriva dopo controlli che hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, mettendo a rischio la sicurezza dei bambini. La struttura, frequentata da 115 piccoli, verrà chiusa definitivamente, lasciando molte famiglie senza un punto di riferimento. La situazione ha sollevato molte preoccupazioni tra genitori e residenti, che chiedono interventi immediati per garantire ambienti più sicuri. La scuola chiusa da pochi giorni, mentre si cercano soluzioni alternative.

Impianti di areazione sporchi, condizioni scadenti e abusi edilizi. Da qui la decadenza delle autorizzazioni e della convenzione con il comune. Adesso sono oltre cento i bambini da ricollocare, la rabbia dei genitori: “Nessun pericolo imminente, danno per i nostri figli" Prima la revoca della convenzione da parte di Roma Capitale, poi la scelta di chiudere definitivamente la struttura con 115 bambini che di fatto si ritroveranno senza asilo nido e materna. Con le famiglie costrette a far fronte, in fretta e furia, alla cessazione di un servizio essenziale. Affari in famiglia e interessi immobiliari.🔗 Leggi su Romatoday.it

