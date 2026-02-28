Si schianta frontalmente con la moto contro un fuoristrada a Porlezza | morto il 19enne Simone Argenti

Un incidente mortale è avvenuto a Porlezza, in provincia di Como, il 28 febbraio. Un ragazzo di 19 anni, mentre era in sella a uno scooter, si è scontrato frontalmente con un fuoristrada condotto da un uomo di 61 anni. L'impatto ha causato la morte del giovane, che è stato immediatamente soccorso ma non è riuscito a salvarsi. L'uomo alla guida del fuoristrada è attualmente sotto indagine.

Simone Argenti è morto il 28 febbraio dopo un incidente con lo scooter a Porlezza (Como). Il 19enne si è schiantato frontalmente con un fuoristrada guidato da un 61enne, ora indagato.