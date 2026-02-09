Balla davanti al Colosseo con un coltello in mano poi carica il video su TikTok egiziano denunciato

Un ragazzo egiziano si fa riprendere mentre balla davanti al Colosseo con un coltello in mano. Il video, diventato virale su TikTok, ha scatenato polemiche: si vede il giovane esibirsi tra turisti e bambini, ignorando le regole e i rischi. La polizia ha già individuato il responsabile e ha avviato le indagini.

Non c'è limite alla mancanza di rispetto per le regole da parte di alcuni soggetti; in un video divenuto virale sui social si vede un giovane egiziano esibirsi in un balletto, con tanto di coltello in mano, nei pressi del Colosseo e davanti a tantissimi turisti, fra cui bambini molto piccoli. Il fatto ha naturalmente suscitato allarme e polemiche. I carabinieri, presa visione del video, hanno immediatamente identificato il soggetto, provvedendo a denunciarlo per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Nel filmato, infatti, si vede chiaramente che il giovane straniero impugna un coltello a serramanico.

