Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil Sicilia
Questa mattina a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, si è riunito il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia. All’unanimità, i membri hanno eletto Pasquale De Vardo come nuovo segretario generale della categoria degli edili in Sicilia.
