Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil Sicilia

Si è svolto oggi a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia che all’unanimità ha eletto Pasquale De Vardo nuovo Segretario Generale della categoria siciliana degli edili.Messinese, classe 1974, De Vardo vanta una lunga esperienza sindacale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

