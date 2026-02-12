Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil Sicilia

Da messinatoday.it 12 feb 2026

Questa mattina a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, si è riunito il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia. All’unanimità, i membri hanno eletto Pasquale De Vardo come nuovo segretario generale della categoria degli edili in Sicilia.

Si è svolto oggi a Catania,  al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia che all’unanimità ha eletto Pasquale De Vardo nuovo Segretario Generale della categoria siciliana degli edili.Messinese, classe 1974, De Vardo vanta una lunga esperienza sindacale.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Fenea Uil Sicilia

