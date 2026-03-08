Rissa in largo Cervignano gli ultras non ci stanno | Ricostruzione distorta ecco com' è andata davvero

Dopo le tensioni in largo Cervignano tra residenti e tifosi del Pordenone, gli ultras neroverdi hanno rilasciato una versione dei fatti in cui contestano la ricostruzione degli eventi. La rissa ha coinvolto diverse persone nella zona delle case popolari, generando una serie di confronti tra le parti coinvolte. Gli ultras hanno spiegato come sono andate effettivamente le cose, offrendo una prospettiva diversa da quella diffusa.

Dopo le tensioni nella zona delle case popolari di largo Cervignano, tra alcuni residenti e tifosi del Pordenone, gli ultras neroverdi danno la loro versione dei fatti su quanto accaduto. Un racconto che smonta alcune ricostruzioni fantasiose e che pubblichiamo integralmente. A partita terminata si stava svolgendo un tranquillo terzo tempo nel parcheggio presso lo stadio. Durante lo stesso una persona si è fermata ad orinare sul prato adiacente, provocando le giuste rimostranze di una signora che stava portando a passeggio il cane, la quale nella circostanza si è anche lamentata di due lattine di birra vuote abbandonate sul prato, che sono state prontamente rimosse e buttate via.