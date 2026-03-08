Largo Cervignano tensione tra tifosi e residenti

Nel tardo pomeriggio di sabato, largo Cervignano è stato teatro di tensioni tra tifosi e residenti. Dopo la partita tra Pordenone e Muggia, i tifosi neroverdi si trovavano nel parcheggio delle case popolari, un punto abitualmente frequentato nelle occasioni sportive. A un certo punto, una donna del quartiere ha richiamato gli ultras perché un uomo si era avvicinato troppo.

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di sabato in largo Cervignano. Tutto è iniziato dopo la partita Pordenone-Muggia: i tifosi neroverdi erano nel parcheggio delle case popolari, luogo di ritrovo nelle partite casalinghe, quando una donna del luogo ha richiamato gli ultras perché un uomo stava orinando su un albero. La discussione è diventata tesa quando sono intervenuti alcuni residenti delle case gialle, tra cui i figli della donna. Immediatamente sono intervenuti per riportare l'ordine i dirigenti della Digos, presenti fino a poco prima allo stadio e una camionetta della polizia. La donna, 53 anni, è poi caduta, non si sa se spinta o da sola, e ha deciso di recarsi al pronto soccorso, dove è stata accolta in codice verde. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Roma, doppia trasferta ad alta tensione: a Lecce stop ai tifosi residenti nel Lazio

Sicurezza, primi interventi. Tra i residenti c’è tensioneDopo l’incontro di domenica fra cittadini e commissariato, durante il quale i membri del comitato di quartiere hanno espresso tutta la loro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Largo Cervignano.

Discussioni sull' argomento Riprende gli ultras del Pordenone e scoppia una lite: donna in ospedale; Lezioni di greco e latino per adulti al liceo Leopardi-Majorana: In classe allievi anche di 90 anni; Museo delle grotte, restyling totale: il progetto è curato dallo scenografo Piet Paeshuyse; Non si ferma all’alt, fuga a tutta velocità in centro, poi abbandona l’auto: identificato, maximulta da 6.500 euro.

CONVEGNO | L’agricoltura in un mondo in continuo cambiamento. Bandi, misure, sostegni per il mondo rurale. Lunedì 2 marzo Ore 20:30 Casa della Musica, via Largo Galliano Bradaschia 23, Cervignano del Friuli (UD) Un appuntamento organizzato da - facebook.com facebook