Prato, 23 dicembre 2025 – Aveva concluso l'edizione 2025 del Campionato Italiano Velocità al nono posto della classifica generale, conquistando complessivamente 83 punti in sella alla Ducati dell'SGM Tecnic Racing Team, per poi sottoporsi ad un intervento chirurgico nella speranza di risolvere in via definitiva quel problema alla spalla che lo condiziona ormai dal 2021 (e che lo ha limitato non poco nelle ultime stagioni in termini di rendimento). Adesso, Lorenzo Dalla Porta è quindi pronto a guardare al 2026, sotto le insegne di una nuova scuderia: nella prossima edizione del CIV, il pilota di Montemurlo correrà infatti per il Promodriver Team. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motociclismo, Dalla Porta resta nel Civ e firma per il Team Promodriver

