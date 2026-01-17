Ripascimento del litorale salernitano | i lavori proseguono

I lavori di ripascimento del litorale salernitano continuano con progressi significativi. La barriera foranea, partendo dal Polo Nautico, si avvicina ormai alla foce dell’Irno, contribuendo alla tutela e alla stabilità della costa. Questi interventi sono fondamentali per preservare l’ecosistema costiero e migliorare la fruibilità delle spiagge, garantendo un equilibrio tra sviluppo e rispetto dell’ambiente marino.

