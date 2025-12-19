Massa vandali nella notte danno fuoco a due armadi della fibra ottica

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, atti vandalici di natura incendiaria hanno danneggiato due armadi della fibra ottica a Massa, compromettendo il collegamento in piazza Albania e via del Pozzo a Castagnola. Un gesto grave che mette a rischio servizi essenziali e richiede interventi immediati per ripristinare la normale funzionalità della rete.

Massa, 19 dicembre 2025 – La notte scorsa "ignoti hanno compiuto gravi atti vandalici di natura incendiaria, danneggiando seriamente" due armadi della fibra ottica di Fibercop in piazza Albania e in via del Pozzo a Castagnola, frazione del comune di Massa. Lo rende noto la stessa Fibercop, società che gestisce l'infrastruttura di rete fissa spiegando che le prime verifiche tecniche "hanno evidenziato danni rilevanti alle infrastrutture di rete in fibra ottica; sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per valutare un eventuale coinvolgimento anche degli armadi in rame e degli apparati adiacenti".

