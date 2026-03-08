Rinnovo Vlahovic la Juve ora accelera | ecco la prima offerta presentata all’entourage

La Juventus ha presentato la sua prima offerta all’entourage di Vlahovic nel tentativo di rinnovare il contratto dell’attaccante serbo. La società sta accelerando le trattative e sta lavorando per trovare un accordo prima di eventuali scadenze. La proposta è stata consegnata nei giorni scorsi e fa parte di una strategia per consolidare la rosa in vista della prossima stagione.

