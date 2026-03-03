Rinnovo di Vlahovic la Juve accelera | incontro imminente con l’entourage

La Juventus sta accelerando sul rinnovo di contratto di Vlahovic e ha programmato un incontro imminente con il suo entourage. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo mentre si concentra sulla stabilità della rosa. La trattativa si svolge in un momento di grande attenzione, con la squadra impegnata in una fase di rafforzamento e consolidamento della propria formazione.

In una fase cruciale della costruzione della rosa, la Juventus procede con una strategia orientata alla continuità dei riferimenti principali e all'individuazione di elementi su cui basare il progetto sportivo. L'obiettivo è rafforzare la stabilità del gruppo e impostare una dinamica di crescita coerente con le esigenze tecniche e finanziarie del club. Weston McKennie ha firmato un nuovo contratto che lo vincola al club fino al 2030, con un ingaggio netto di circa 4 milioni all'anno. L'operazione conferma una scelta strategica orientata a blindare un centrocampista tra i più affidabili della stagione e a proseguire la linea già intrapresa con il rinnovo di Kenan Yildiz, puntando a costruire attorno a loro la Juventus del futuro, centrata sulla valorizzazione dei talenti e sulla stabilità del reparto centrale.