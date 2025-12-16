Basket mercoledì di fuoco per la Dole Rimini | al Flaminio arriva Cividale in palio il secondo posto
Mercoledì di grande importanza per la Dole Rimini, che al Flaminio affronta Cividale in una sfida cruciale per la conquista del secondo posto in classifica. Dopo la vittoria nel Dole Day contro la Fortitudo Bologna, la squadra si prepara a un impegno fondamentale nel recupero della quindicesima giornata di campionato.
Non c’è un momento di respiro per la Dole Rimini che, dopo il successo nel Dole Day contro la Fortitudo Bologna, dovrà recuperare la quindicesima giornata di campionato ospitando al Flaminio la Ueb Gesteco Cividale, con palla a due prevista per mercoledì (17 dicembre) alle ore 20,30.La formazione. Riminitoday.it
