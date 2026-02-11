Sangio oggi primo round di Coppa Calderini | Dobbiamo dare tutto

Questa mattina, oltre 100 tifosi sono partiti da Sangiovannello per seguire la loro squadra a Piacenza, dove oggi alle 14,30 la Sangiovannese affronta il Nibbiano nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Calderini si presenta con ottimismo, forte di un momento positivo e di un sostegno importante. La partita rappresenta un passo fondamentale per cercare di avanzare nel torneo e di avvicinarsi a un obiettivo ambizioso.

di Massimo Bagiardi Forte di un momento molto positivo e sostenuta da oltre 100 tifosi che dalla prima mattinata odierna saliranno in Emilia, la Sangiovannese gioca questo pomeriggio alle ore 14,30 a Piacenza il suo primo round nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza contro il Nibbiano, espressione di un paese di nemmeno mille abitanti ma che ormai da anni, forte di una proprietà molto importante e con grandi disponibilità economiche, sta cercando il salto nel massimo campionato dilettantistico. È attualmente al primo posto nel suo girone in campionato ma anche in bazzica per poter salire in serie D anche tramite la Coppa, così come il gruppo di Calderini che posizionato a metà classifica nel raggruppamento di appartenenza vuol comunque provare attraverso questa competizione di ritornare, al primo colpo, in quella categoria che ha lasciato in maniera del tutto inaspettata lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangio, oggi primo round di Coppa. Calderini: "Dobbiamo dare tutto" Approfondimenti su Sangiovannese Coppa La Sangio va in bianco. Calderini, ora c’è la Coppa La Sangiovannese pareggia 0-0 contro Valentino Mazzola, ma non basta. Sangio, è vietato fallire. L’Antella per Calderini La Sangiovannese si prepara alla trasferta contro l’Antella, squadra che dopo importanti cambiamenti tecnici ha ottenuto risultati stabili in classifica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Tra un negozio e l’altro, segui il profumo È quello della colazione da Sangio e Caffè Pascucci qui al Centro commerciale Bariblu. E oggi c’è un motivo in più: si festeggia il Ci vediamo al bancone! Bariblu.com #Bariblu #World - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.