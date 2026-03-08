Riforma costituzionale un incontro pubblico per spiegare le ragioni del sì

Il Comitato Riforma del Sì organizza un incontro pubblico mercoledì 11 marzo alle 18 intitolato “Le Ragioni del Sì”. L’evento è stato annunciato come occasione per spiegare le motivazioni a favore della riforma costituzionale in discussione. La riunione si svolgerà in un luogo ancora da definire e sarà aperta al pubblico interessato.

Il Comitato Riforma del Sì organizza un incontro pubblico dal titolo “Le Ragioni del Sì”, in programma mercoledì 11 marzo alle 18.30 presso il Salone dei Mosaici, in via IX Febbraio n. 1 a Ravenna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire e illustrare ai cittadini le motivazioni e i contenuti della riforma oggetto del dibattito pubblico, offrendo uno spazio di confronto e informazione aperto alla comunità. A moderare l’incontro sarà Andrea Folicaldi, presidente del Comitato Riforma del Sì.Interverrà come relatore Claudio Angeli, avvocato, che fornirà un’analisi tecnica e giuridica dei temi trattati. “L’evento rappresenta un’importante occasione di partecipazione civica e dialogo, volta a favorire una maggiore consapevolezza sulle ragioni del “Sì” e sulle prospettive future legate alla riforma”, affermano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOIl Molise si prepara a un dibattito cruciale sul referendum costituzionale sulla giustizia.

