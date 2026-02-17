Referendum Giustizia | a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NO

A Venafro, un incontro pubblico si tiene per spiegare le ragioni del NO al referendum sulla giustizia, dopo che molti cittadini hanno espresso dubbi sulla riforma. La decisione di organizzare l’appuntamento nasce dall’esigenza di chiarire i punti chiave della proposta, che rischiano di modificare profondamente il sistema giudiziario locale. Tra i partecipanti, ci sono avvocati e cittadini interessati a capire meglio cosa comporta il voto contrario.

Referendum sulla Giustizia: A Venafro un Incontro per Fare Chiarezza sul Voto del "No". Il Molise si prepara a un dibattito cruciale sul referendum costituzionale sulla giustizia. Sabato 21 febbraio, a Venafro, esperti e rappresentanti della società civile si sono riuniti per analizzare le implicazioni del voto del "No", in un contesto di crescente attenzione mediatica e mobilitazione civica attorno alla riforma del sistema giudiziario. L'iniziativa, promossa dal comitato 'Giusto dire No' – distretto di Campobasso, mira a fornire ai cittadini gli strumenti per valutare consapevolmente il quesito referendario.