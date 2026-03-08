Riforma 2026 | costi salgono magistratura a rischio

Il prossimo 22 e 23 marzo 2026 si terrà un referendum costituzionale che coinvolgerà la revisione di alcune norme fondamentali. La consultazione si svolgerà in due giornate e non sarà richiesta una partecipazione minima per la validità. La riforma, attualmente in discussione, ha sollevato preoccupazioni riguardo ai costi e all’impatto sulla magistratura.

Un referendum costituzionale è in programma per il 22 e il 23 marzo del 2026, senza necessità di quorum di partecipazione. La riforma proposta mira a modificare sette articoli della Carta fondamentale, introducendo una separazione netta tra i ruoli inquirenti e giudicanti all’interno dell’ordine giudiziario. L’iniziativa nasce in occasione dell’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, ma le implicazioni vanno ben oltre la celebrazione storica. Il testo normativo, elaborato dal Consiglio dei ministri e licenziato dall’esecutivo, non ha subito alcuna modifica durante l’iter parlamentare che si è svolto tra gennaio e ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

