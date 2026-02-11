Riforma Giustizia | Avvocati sul piede di guerra referendum a rischio partigianeria e costi elevati contestati

Le tensioni nel mondo degli avvocati sono ormai evidenti. Nei giorni scorsi, numerosi professionisti hanno manifestato contro la riforma della giustizia, ritenuta troppo costosa e piena di rischi di partigianeria. Il referendum si avvicina e il clima si scalda, mentre le polemiche si fanno sempre più intense.

Il mondo della giustizia italiana si prepara a un referendum cruciale, previsto per il 22 e il 23 marzo, che promette di infiammare il dibattito pubblico. Al centro della contesa, la riforma della giustizia, con un fronte di avvocati che si mobilita apertamente contro, sollevando dubbi sulla reale portata dei benefici per i cittadini e accusando la politica di partigianeria. Il dibattito si è acceso in questi giorni, con gli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Paola Soragni che stanno guidando un comitato per il ‘no’ alla riforma. L’iniziativa mira a informare l’opinione pubblica sulle possibili conseguenze del cambiamento, attraverso banchetti informativi e incontri pubblici, il primo dei quali è previsto a Pratofontana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Riforma Giustizia

Gli avvocati sono divisi sul referendum.

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo

Ultime notizie su Riforma Giustizia

Argomenti discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Riforma della giustizia, il Comitato Avvocati per il No di Bergamo: A rischio l'equilibrio dei poteri dello Stato.

Referendum sulla riforma: Gli avvocati votano sì solo perché sono di destraI legali Giulio Cesare Bonazzi e Paola Soragni organizzano un comitato per il ’no’ La separazione delle carriere proteggerebbe i ricchi e tutelerebbe i colletti bianchi. msn.com

Referendum sulla giustizia, confronto sulla riforma: Focus sui temiIn un dibattito pubblico dai toni sempre più polarizzati, in cui spesso prevalgono le urla piuttosto che il merito ... ilrestodelcarlino.it

REFERENDUM GIUSTIZIA, il procuratore Infante a Pietra: “Riforma pericolosa, a rischio l’autonomia dei magistrati” - Video - facebook.com facebook

#ottoemezzo Riforma giustizia, Monti: “Non ho ancora deciso cosa voterò, deciderò in base alla posizione di Meloni su Trump” x.com