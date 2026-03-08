Rider aggredito con spray e coltelli | Colpiti per il piacere di fare male

Un rider è stato aggredito con spray e coltelli da sconosciuti che, secondo la sua testimonianza, lo hanno colpito senza motivo, solo per il piacere di causare danno. L’episodio è stato descritto da un testimone, che ha riferito di essere stato attaccato in modo violento e senza ragione. La vicenda si è verificata in una zona della città, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

“ Ci hanno colpiti per il solo piacere di fare male a persone inermi ”. Lo racconta a La Repubblica Rizwan A., 30enne di origini pachistane, il rider accoltellato da un gruppo di tre ragazzini davanti a un fast food di corso Lodi a Milano lo scorso venerdì sera. Il giovane, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, ha rimediato una ferita alla scapola giudicata guaribile in sette giorni. Altri due colleghi, uno di 24 anni e l’altro di 34, sono stati aggrediti con spray urticante sul viso. Ora è caccia agli aggressori, verosimilmente nordafricani, che si sarebbero allontanati in direzione Corvetto. esempio L’aggressione. Un vero e proprio agguato quello che si è consumato l'altroieri sera davanti al Mc Donald's di corso Lodi, all’angolo con via Massarani, non lontano dalla fermata Brenta della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

