Marchesi 1824 ha avviato il richiamo di alcuni lotti di uova di Pasqua al cioccolato fondente, a causa del rischio di presenza di corpi estranei. La comunicazione riguarda specifici lotti, senza ulteriori dettagli sui numeri o le quantità coinvolte. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali incidenti.

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo alimentare cautelativo che riguarda lotti di uova di Pasqua prodotte da Marchesi 1824. La motivazione riguarda la possibile presenza di corpi estrani metallici nell’alimento. Come sempre nel caso di richiami alimentari, la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita d’acquisto. Rischio corpi estranei, richiamate uova di Pasqua L'azienda si è attivata per il richiamo dei lotti interessati Il sistema dei controlli alimentari Rischio corpi estranei, richiamate uova di Pasqua Il provvedimento è stato emesso il 5 marzo 2026 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute il giorno successivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Richiamo di uova di Pasqua al cioccolato fondente Marchesi 1824 per rischio corpi estranei, i lotti coinvolti

Richiamo alimentare Conad, focaccine farcite a rischio corpi estranei: i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha emesso un richiamo alimentare riguardante alcuni lotti di una serie di prodotti da forno venduti nei supermercati Conad.

Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessatiOggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate.

