LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | Alex Schwazer penalizzato dai giudici titoli a Fiorini ed Orsoni

Durante i Campionati Italiani di marcia 2026, i giudici hanno penalizzato Alex Schwazer, mentre i titoli sono stati assegnati a Fiorini e Orsoni. La competizione si è svolta con diretta streaming, con aggiornamenti continui fino alle 14.30, quando si è conclusa la trasmissione del giorno. I risultati sono stati comunicati in tempo reale durante l’evento, offrendo un quadro completo delle medaglie assegnate.

14.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.28: Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini sono i primi campioni italiani di mezza maratona di marcia. Due atleti che rivedremo nei vari appuntamenti internazionali. Peccato non aver potuto vedere fino alla fine Alex Schwazer, fermato dai giudici ma in grado di reggere il ritmo di Orsoni e Picchiottino per circa 11 km. Molto interessante la gara femminile con quattro atlete nate dopo il 2004 nelle prime quattro posizioni 14.27: Terzo posto per Michelle Canto in 1h38'47" 14.24: Secondo posto per Alexandrina Mihai in 1h36'41" 14.22. SOFIA FIORINI DOMINA LA GARA FEMMINILE E CHIUDE IN 1h34'15". 13.08: Si viaggia ad altissimo ritmo davanti: Orsoni , Schwazer, Picchiottino in fila indiana 13.05: Si riforma La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come "Schubert", Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per