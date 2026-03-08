Nella giornata dei Campionati Italiani di marcia 2026, la gara maschile vede Orsoni spingere con forza, mentre Alex Schwazer si mantiene in terza posizione. Tra le donne, Fiorini continua a condurre la corsa, con Mihai, Traina e Canto a breve distanza, a circa un centinaio di metri. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sui progressi dei concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25: Fiorini sempre davanti nella gara femminile, ad inseguire ad un centinaio di metri sono Mihai, Traina e Canto 13.25: 12 giri al termine, passano fianco a fianco Orsoni e Picchiottino, Schwazer è a qualche metro 13.24: Buono il vantaggio di Fiorini, sempre in testa alla gara femminile 13.21: Schwazer non molla e si riporta sui due di testa 13.20: Orsoni e Picchiottino in testa, a una decina di metri Schwazer 13.19. Ha preso un buon vantaggio Sofia Fiorini, Mihai ha desistito e si è fatta raggiungere dalle altre tre atlete del gruppo di testa. Una proposta di squalifica per Schwazer 13.18: Orsoni ancora in testa nella gara maschile, alle sue spalle Picchiottino, qualche metro più indietro schwazer che non si stacca dalla testa 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: forcing di Orsoni, Alex Schwazer è terzo. Fiorini in fuga tra le donne

Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: forcing di Orsoni, Alex Schwazer nel gruppo di testa

LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: il ritorno di Alex Schwazer!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei campionati italiani di marcia, sulla...

Contenuti utili per approfondire Campionati Italiani.

Temi più discussi: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, Dallavalle batte Diaz; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; Assoluti indoor: gli uomini più attesi di Ancona; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime.

LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: forcing di Orsoni, Alex Schwazer nel terzetto di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Si viaggia ad altissimo ritmo davanti: Orsoni , Schwazer, Picchiottino in fila indiana 13.05: Si riforma ... oasport.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domenica 1° marzo per la seconda e ... oasport.it

Al via la 2° giornata di Gare delle Finali dei Campionati Italiani Under 17 Segui la diretta su WWW.YOUPOWERTV.COM https://www.youpowertv.com/live/ - facebook.com facebook

La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta x.com