LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | forcing di Orsoni Alex Schwazer è terzo Fiorini in fuga tra le donne
Nella giornata dei Campionati Italiani di marcia 2026, la gara maschile vede Orsoni spingere con forza, mentre Alex Schwazer si mantiene in terza posizione. Tra le donne, Fiorini continua a condurre la corsa, con Mihai, Traina e Canto a breve distanza, a circa un centinaio di metri. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sui progressi dei concorrenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25: Fiorini sempre davanti nella gara femminile, ad inseguire ad un centinaio di metri sono Mihai, Traina e Canto 13.25: 12 giri al termine, passano fianco a fianco Orsoni e Picchiottino, Schwazer è a qualche metro 13.24: Buono il vantaggio di Fiorini, sempre in testa alla gara femminile 13.21: Schwazer non molla e si riporta sui due di testa 13.20: Orsoni e Picchiottino in testa, a una decina di metri Schwazer 13.19. Ha preso un buon vantaggio Sofia Fiorini, Mihai ha desistito e si è fatta raggiungere dalle altre tre atlete del gruppo di testa. Una proposta di squalifica per Schwazer 13.18: Orsoni ancora in testa nella gara maschile, alle sue spalle Picchiottino, qualche metro più indietro schwazer che non si stacca dalla testa 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta x.com