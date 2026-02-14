Pellegrino Parmense riapre il municipio completamente ristrutturato | intervento da 470mila euro

Pellegrino Parmense ha riaperto il municipio, dopo una ristrutturazione da 470 mila euro, per migliorare i servizi ai residenti. La riqualificazione ha permesso di rendere l’edificio più accessibile e funzionale, con nuovi spazi per gli uffici e aree di accoglienza più moderne. Ora il municipio rappresenta un punto di riferimento diretto tra cittadini e amministrazione, facilitando incontri e comunicazioni.

All’inaugurazione il presidente della Regione de Pascale: “Restituiamo alla comunità un presidio fondamentale per la vita democratica e la gestione delle emergenze” È il primo presidio di prossimità tra istituzioni, cittadine e cittadini. È il luogo dove si svolgono i servizi pubblici e dove, in caso di emergenza, si coordinano le attività per la sicurezza della comunità. È il municipio di Pellegrino Parmense (Pr) che torna pienamente accessibile, completamente riqualificato e reso più sicuro grazie a un intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico che ha interessato l’intero edificio storico, rafforzandone la struttura e restituendo alla collettività uno spazio più efficiente, funzionale, pienamente accessibile e privo di barriere architettoniche.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un maxi intervento sta prendendo forma sul Rio Cavanella dopo l’alluvione che ha colpito la zona.

Il teatro Fedele Fenaroli di Lanciano riapre le proprie porte dopo quasi un anno di lavori di ristrutturazione, iniziati a febbraio 2025 e finanziati con fondi del Pnrr.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pellegrino Parmense, cinque caprioli abbattuti nel bagagliaio e armi cariche: quattro denunce; UFFICIALE | Pellegrino rinnova col Parma: firma fino al 2030; Parmigiano Reggiano, il migliore dell’anno è di un caseificio di Parma; Parma: contro il Verona con una difesa da reinventare.

Pellegrino Parmense, cinque caprioli abbattuti nel bagagliaio e armi cariche: quattro denunceNel retro del furgone: cinque caprioli abbattuti, un coltello e armi cariche. Un normale controllo si è trasformato in un'operazione antibracconaggio. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Pellegrino Pa ... gazzettadiparma.it

Che tempo faceva a Pellegrino Parmense il 6 Novembre 2013 - Archivio Meteo Pellegrino Parmense- seleziona provincia - Bologna (BO) Ferrara (FE) Forlì-Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN) ... ilmeteo.it

Inaugurazione del Municipio di Pellegrino Parmense Sabato 14 febbraio alle ore 11.00 vi aspettiamo in Via Roma 28 per un momento davvero importante per tutta la nostra comunità: l’inaugurazione del Municipio dopo i lavori di ristrutturazione e adegua facebook