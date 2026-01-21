L’ufficio postale di Ponte a Poppi riapre al pubblico a partire da oggi. Situato nel comune di Arezzo, rappresenta un punto di riferimento per i cittadini della zona, garantendo servizi postali e bancari essenziali. La riapertura mira a rafforzare la presenza di Poste Italiane sul territorio, offrendo un servizio accessibile e efficiente per la comunità locale.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ ufficio postale di Ponte a Poppi. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Roma 186 pronti ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “ Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Ponte a Poppi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a Poppi

Leggi anche: Progetto Polis: l’ufficio postale di Montesano Sulla Marcellana ha riaperto al pubblico

Leggi anche: Torna operativo l’ufficio postale di Nociglia, al via lavori in quello di Lequile

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Neon torna a Bologna: uno spazio vuoto per riaprire il pensiero critico; Tootsie, il musical al Teatro Sistina; La biblioteca è dei giovani. Torna aperta nel weekend; Riapre la ciclovia lungo l’Adda. Ossigeno per la coop dello Stallazzo.

Torna disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a PoppiArezzo, 21 gennaio 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ ufficio postale di Ponte a Poppi. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Roma 186 pront ... lanazione.it

La musica classica torna al grande pubblico grazie a Ezio BossoÈ di estrema chiarezza la risposta in termini di partecipazione alla prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, varata quest’anno dall’Associazione Ezio Bosso insieme a Regione ... repubblica.it

Torna disponibile, eco pelliccia 48,30 € abito 24,50 € - facebook.com facebook

#Ferguson rientra in gruppo e torna disponibile per la prossima gara (giovedì contro lo Stoccarda. A parte El Shaarawy e Baldanzi #asroma x.com