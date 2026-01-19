Wladimiro Falcone cambia maglia in Serie A ci pensa una big

Wladimiro Falcone, attualmente portiere del Lecce, ha suscitato interesse di alcune big di Serie A grazie alle sue prestazioni. La sua continuità e rendimento lo rendono un obiettivo per club che ambiscono a qualificarsi in competizioni europee. Il suo futuro potrebbe dunque essere all’interno del massimo campionato italiano, in una squadra con ambizioni di prestigio e di crescita.

Wladimiro Falcone sta vivendo un'ottima stagione con la maglia del Lecce e il portiere potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione per trasferirsi in una squadra che lotta per l'Europa. Il futuro di Falcone potrebbe essere lontano da Lecce, soprattutto nel caso in cui la squadra di Di Francesco non dovesse raggiungere la salvezza, raggiunta ora in classifica anche dalla Fiorentina. Falcone può cambiare maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L'estremo difensore dei salentini sta vivendo una buona stagione dal punto di vista personale, mettendosi in mostra in più di un'occasione. Falcone in una big di Serie A: sarà il nuovo numero 1Il portiere del Lecce, Falcone, si prepara a trasferirsi in una delle grandi del campionato di Serie A. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Falcone in una big di Serie A: sarà il nuovo numero 1 - FalconeIl portiere del Lecce si appresta a cambiare aria in estate: ecco la clamorosa destinazione nel campionato di Serie A ...

Queste le parole del portiere del #Lecce Wladimiro #Falcone, sulla partita di ieri sera Ha ribadito, inoltre, che la squadra favorita per lui è l'#Inter, siete d'accordo - facebook.com facebook

WLADIMIRO FALCONE #MilanLecce x.com

