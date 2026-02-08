Padre e figlio rimangono bloccati tra la neve in un canalone sul Resegone | salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sul Resegone, dove un uomo di 45 anni e suo figlio di 20 sono rimasti intrappolati tra la neve nel Canalone Bobbio. I due erano rimasti bloccati in una zona impervia e rischiavano di rimanere all’interno. Dopo alcune ore di lavoro, i soccorritori sono riusciti a raggiungerli e a trarli in salvo, portandoli in salvo senza ferite gravi. La squadra dei vigili ha lavorato con precisione per estrarli dalla neve e riportarli a valle

I vigili del fuoco hanno salvato un 45enne e un 20enne rimasti bloccati nel Canalone Bobbio sul monte Resegone. I due, padre e figlio, non potevano nemmeno tornare indietro.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Resegone Salvataggio Resegone, papà e figlio di Legnano bloccati nella neve in un canalone: salvati dai vigili del fuoco Questa mattina un’operazione di salvataggio ha coinvolto i vigili del fuoco di Lecco. Lecco, tre escursionisti in bloccati a 1.300 metri di quota sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco Tre escursionisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati a circa 1. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Resegone Salvataggio Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Il Papa: nella penombra della storia, le Beatitudini luci che rinnovano la vita; Hamnet – Nel Nome del Figlio, un’elegia visiva sulla perdita e la creazione artistica; Detrazioni per figli a carico: come funzionano nel 2026. Un figlio che ascolta il padre, è rivoluzionario. Scott l'ha fatto. Nel Pendolo di Foucault Eco scrive: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci”. Di Thomas Tammaro facebook #Lecce, #DiFrancesco: “Con Camarda ho un rapporto padre-figlio. Gli voglio bene, so che questo lavoro può mettere tanta pressione” #milanpress x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.