Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite. La polizia indaga sull’accaduto, che potrebbe nascondere qualcosa di più di un semplice incidente. La scena del salto ha suscitato molta attenzione tra i vicini, mentre gli inquirenti cercano di capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave.

Milano, 1 febbraio 2026 – È precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel popoloso quartiere Satellite di Pioltello, comune alla periferia di Milano. Un volo che non ha lasciato scampo alla vittima, un colombiano di 31 ann i, irregolare, con precedenti e senza fissa dimora. La tragedia si è consumata serata di ieri, sabato 31 gennaio, in uno dei tantissimi palazzi di via Cimarosa, nel popoloso quartiere Satellite di Pioltello. Un vicino di casa, secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, avrebbe visto l’uomo precipitare dall’ottavo piano. Milano, si lancia dal quarto piano per farla finita ma piomba su una donna e la uccide I sospetti del delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio

Approfondimenti su Pioltello omicidio

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un edificio nel centro di Milano, in via Nerino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pioltello omicidio

Pioltello, 31enne precipita dall'8° piano e muore: nell'appartamento segni di lite, si sospetta un omicidioLa vittima è un colombiano irregolare, con precedenti e senza fissa dimora. Un residente lo ha visto precipitare e inizialmente si è pensato a un suicidio, ma i carabinieri hanno trovato tracce che fa ... msn.com

Precipita dal quarto piano di un B&B e muore, con lui c'era un altro uomoIl 54enne rumeno non aveva precedenti e non era registrato nella struttura alberghiera. Ma la custode del palazzo assicura che nell'appartamento ci fosse un'altra persona. E' accaduto vicino a piazza ... rainews.it

Costa Volpino, precipita dal tetto del palazzetto: ferito un 26enne L’episodio. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla copertura degli spogliatoi degli arbitri del palazzetto sportivo Cbl di Costa Volpino. La caduta, da un’altezza di circa tr - facebook.com facebook

Precipita dall’ultimo piano di un palazzo in centro a Milano, 54enne trovato morto: la pista dell’omicidio x.com