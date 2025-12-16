Pedone investito da un’auto in via Sidoli

Stamattina, in via Sidoli, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone e un'auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8, causando ferite di media gravità al pedone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni della vittima.

Incidente in via Sidoli stamattina poco prima delle 8: un pedone è stato investito da un'auto riportando ferite di media gravità. L'uomo, un 33enne, è trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Parmatoday.it

