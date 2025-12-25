Pedone investito e trascinato da un’auto pirata a Leini | morto

Incidente nella notte di Natale, 25 dicembre, a Leini dove è morto un uomo di 75 anni investito da un’auto. È accaduto intorno alle 2.30 in via Monta Grappa davanti al civico 27. Una vettura ha urtato poi trascinato per circa 30 metri il pedone che è morto. L’auto ha poi fatto perdere le proprie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incidente a Viterbo, pedone investito a viale Fiume: caccia all'auto pirata Leggi anche: Investito da auto pirata, morto 86enne a Milano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Investito e trascinato da un camion per due chilometri, muore un altro pedone - E' morto così Elio Arlandi, 68 anni, mentre attraversava la strada in via Cantore, a Sampierdarena (nel video il luogo dell'inciden ... rainews.it

Investito e trascinato per km da un camion, morto un pedone a Sampierdarena - Poco dopo le 19, un drammatico investimento mortale si è verificato in corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena. primocanale.it

Investito e trascinato da un camion, 70enne muore a Genova - Genova – Un uomo di circa 70 anni è morto questa sera dopo essere stato investito e trascinato per oltre due chilometri da un mezzo pesante. ilsecoloxix.it

Cagliari, pedone investito da un bus in via Dante x.com

Volpiano, pedone investito in via Brandizzo: grave un 74enne trasportato in elisoccorso al CTO di Torino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.