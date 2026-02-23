Cuzzocrea e l’afferenza contestata Navarra richiama la neutralità dell’Ateneo | Occorre tutelare credibilità delle istituzioni

Cuzzocrea ha sollevato dubbi sull’afferenza di un docente, spingendo Navarra a richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere la neutralità dell’Università. La discussione riguarda l’importanza di proteggere la credibilità dell’istituzione e di garantire un ambiente sereno per studenti e docenti. Navarra sottolinea che l’Università deve rispettare i principi di imparzialità per tutelare il suo ruolo pubblico. La questione resta al centro di un confronto acceso tra le parti.

"Unime deve sempre essere neutrale e occorre tutelare l'interesse dell'Ateneo, la serenità della comunità accademica e la credibilità delle istituzioni". Con queste parole Pietro Navarra, ex rettore dell'Università di Messina, rompe il silenzio e interviene con fermezza sulla vicenda che riguarda l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, oggi sotto processo per presunti appalti irregolari, indagato pe ri rimborsi d'oro e ora al centro di una controversa richiesta di afferenza al dipartimento Biomorf. "Apprendo che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali discuterà oggi della richiesta di afferenza del Prof.