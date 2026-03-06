Referendum sulla giustizia Cdo Romagna promuove un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì

La Compagnia delle Opere Romagna organizza un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, durante il quale verranno illustrate le motivazioni del documento nazionale sul tema. L’appuntamento è rivolto a imprenditori, professionisti e cittadini interessati a conoscere i criteri per valutare le ragioni del Sì e del No. L’obiettivo è offrire strumenti di approfondimento in vista della consultazione.

La Compagnia delle Opere Romagna promuove un incontro pubblico di presentazione del documento nazionale sul referendum costituzionale in materia di giustizia, con l’obiettivo di offrire criteri di giudizio e ragioni di merito a imprenditori, professionisti e cittadini chiamati a esprimersi. L’appuntamento è in programma lunedì 9 marzo alle ore 20.45 all’Auditorium Sala Europa della Fiera di Forlì (via Punta di Ferro, 2). "Il referendum sulla giustizia non è un passaggio tecnico riservato agli addetti ai lavori, ma interpella direttamente il nostro modo di intendere la responsabilità, la libertà e il valore delle istituzioni - spiega Cdo -. Per questo abbiamo ritenuto necessario creare un momento di approfondimento pubblico, capace di andare oltre le semplificazioni del dibattito politico e mediatico". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

