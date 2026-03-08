Referendum gli avvocati napoletani in strada per il Sì

Gli avvocati napoletani sono scesi in strada per sostenere il “Sì” al referendum sulla giustizia. La loro mobilitazione si inserisce in un momento cruciale, con l’obiettivo di influenzare il risultato della consultazione popolare. La manifestazione coinvolge professionisti del settore legale che chiedono un sostegno deciso alle riforme in atto. La partecipazione si è concentrata principalmente nel centro della città.

"La partita che si gioca con il referendum sulla giustizia è altissima. Solo con la vittoria del Sì l'Italia potrà proseguire con determinazione nella stagione riformatrice avviata dal Governo e tornare a essere un riferimento autorevole, anche sul terreno della giustizia, per tutto il mondo occidentale. Con l'affermazione del Sì avremo finalmente un giudice davvero terzo, imparziale, libero, autonomo e indipendente". Così il senatore di Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, richiamando l'iniziativa organizzata questa mattina in via Scarlatti, nel quartiere Vomero, dagli avvocati...

Referendum, perchè Sì o No: confronto con gli Avvocati irpiniL’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell’importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividonoDai manifesti alla fronda degli avvocati, il referendum sulla giustizia si apre tra risse comunicative e nervi scoperti del potere Alla stazione...

Riforma della giustizia, Marco Travaglio spiega cosa non va

