Referendum Giustizia moral suasion di Marina Berlusconi per il ‘Sì’ | in agenda incontri con Tajani e Occhiuto
Marina Berlusconi ha espresso il suo sostegno al referendum sulla giustizia, evidenziando l’importanza della separazione delle carriere. Pur dichiarando di non voler entrare in politica, ha incontrato figure come Tajani e Occhiuto per promuovere il ‘Sì’. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio, nel quale si affrontano temi chiave per la riforma del sistema giudiziario italiano.
(Adnkronos) – "Marina Berlusconi non ha nessuna intenzione di scendere in politica, ma di fatto è scesa in campo per il Sì, perché la separazione delle carriere è e resta una battaglia storica del padre", dice a mezza bocca un big azzurro che conosce bene la primogenita del Cavaliere. La presidente di Fininvest, che nei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Marina Berlusconi fa le primarie a pranzo: Occhiuto, Cirio, Zangrillo. Tajani soffre. Gianni Letta si diverte
Leggi anche: Tajani vede Marina Berlusconi e accetta la sfida di Occhiuto: «Votano gli iscritti»
Referendum e firme: in attesa del comitato metà raccolta è fatta; Referendum, firma del Colle: guerra di ricorsi tra comitati; Referendum giustizia: l’ANM politicizza lo scontro e cancella le istituzioni; Verso il referendum il 22 marzo, così il governo evita il quesito bis.
Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per il 'Sì': in agenda incontri con Tajani e Occhiuto - La presidente di Fininvest nei prossimi giorni avrà incontri con alcuni big del partito "Marina Berlusconi non ha nessuna intenzione di scendere in politica, ma di fatto è scesa in campo per il Sì, pe ... adnkronos.com
Firma del Colle sul referendum, guerra di ricorsi tra comitati - A innescare la miccia è il ricorso depositato al Tar dal comitato promotore della raccolta di firme popolari. ansa.it
Giustizia, scontro dopo il via libera alla riforma. Partita la sfida sul referendum - Il giorno dopo il via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, continua il dibattito politico. tg24.sky.it
Superata la soglia delle 500mila firme per il referendum sulla Giustizia. Attesa ora per la decisione del Tar. - facebook.com facebook
Referendum Giustizia raccolta firme da record, in tre settimane intorno alle 12.30 del #15gennaio é stato raggiunto il quorum. É possibile continuare a firmare. Vittoria di un movimento di base spuntato da una curva in sorpasso senza che lo vedesse nessuno x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.