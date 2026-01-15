Referendum Giustizia moral suasion di Marina Berlusconi per il ‘Sì’ | in agenda incontri con Tajani e Occhiuto

Marina Berlusconi ha espresso il suo sostegno al referendum sulla giustizia, evidenziando l’importanza della separazione delle carriere. Pur dichiarando di non voler entrare in politica, ha incontrato figure come Tajani e Occhiuto per promuovere il ‘Sì’. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio, nel quale si affrontano temi chiave per la riforma del sistema giudiziario italiano.

(Adnkronos) – "Marina Berlusconi non ha nessuna intenzione di scendere in politica, ma di fatto è scesa in campo per il Sì, perché la separazione delle carriere è e resta una battaglia storica del padre", dice a mezza bocca un big azzurro che conosce bene la primogenita del Cavaliere. La presidente di Fininvest, che nei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

