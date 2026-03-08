Referendum Giustizia Marina Berlusconi richiama all’ordine | Basta derby tra tifoserie

L'imprenditrice ha espresso un appello affinché si evitino contrapposizioni tra diverse fazioni durante il dibattito sul referendum sulla giustizia. Ha già dichiarato di sostenere il “Sì” e ha invitato a superare le divisioni, sottolineando l'importanza di un confronto civile e rispettoso. La richiesta si rivolge a tutte le parti coinvolte, affinché si mantenga un tono costruttivo durante le discussioni.

“La giustizia dovrebbe essere un patrimonio comune, non una logora bandiera identitaria da sventolare contro l’avversario politico“. Con queste parole, Marina Berlusconi, primogenita di Silvio e presidente di Fininvest, torna a parlare del Referendum Giustizia, con una lettera al quotidiano La Repubblica. La presidente di Fininvest passa poi a spiegare le ragioni del suo “Sì” attraverso una breve analisi dei contenuti della riforma, sottolineando anzitutto come essa rifletta un principio fondamentale: “giustizia e politica dovrebbero correre su binari ben distinti“. Motivo per il quale, Berlusconi ritiene cruciale “una reale separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri“, al fine di garantire terzietà e rafforzare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

