Marina Berlusconi lancia il suo appello sul referendum | Con il Sì vincono gli italiani basta derby tra tifoserie

Marina Berlusconi ha espresso un appello sul referendum, affermando che con il voto favorevole gli italiani vincono e invitando a superare le divisioni tra tifoserie. Ha sottolineato che, mentre l’attenzione è focalizzata su un conflitto armato, si rischia di non comprendere appieno un momento cruciale per la democrazia italiana. La sua dichiarazione si rivolge a chi dovrà votare in questa consultazione.

“Mentre la nostra attenzione è monopolizzata dall’ennesima guerra sciagurata – come sciagurate sono tutte le guerre – temo si rischi di non cogliere la reale portata di un passaggio fondamentale per la vita democratica del nostro Paese. Mi riferisco al referendum sulla separazione delle carriere, su cui è doveroso continuare a riflettere pur in un momento drammatico come quello che ahimè stiamo vivendo. Possiamo ancora sperare che il voto del 22-23 marzo si liberi dalle gabbie ideologiche in cui appare sempre più rinchiuso? La giustizia dovrebbe essere un patrimonio comune, non una logora bandiera identitaria da sventolare contro l’avversario politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Marina Berlusconi sceglie di intervenire a gamba tesa nel dibattito nazionale con una lettera indirizzata al direttore di Repubblica.

