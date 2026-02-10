Giustizia Marina Berlusconi Voterò sì al referendum mercato nomine vergognoso

Marina Berlusconi annuncia che voterà sì al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La figlia di Silvio Berlusconi spiega che non si tratta di un gesto legato alla famiglia o a motivi politici, ma di una decisione personale basata sulla convinzione che quella sia la scelta giusta. Nel suo intervento, critica il sistema delle nomine nel mercato, definendolo “vergognoso”.

ROMA (ITALPRESS) – "Al referendum" sulla giustizia "del 22-23 marzo prossimi voterò Sì. E non per il mio cognome, nè per spirito di parte, ma perchè è la cosa giusta". Lo dice Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, in un'intervista al Corriere della sera. "A questo dovrebbero servire i referendum – spiega – a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, nè un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera 'terzietà' dei giudici.

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo.

Marina Berlusconi ha annunciato che voterà sì al referendum del 22-23 marzo.

