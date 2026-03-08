Referendum Costituzionale | grande partecipazione al gazebo M5S a Solofra per il NO

Oggi a Solofra si è svolto un gazebo del Movimento 5 Stelle in Piazza Umberto I, dove si è registrata una partecipazione molto elevata. I cittadini si sono riuniti per esprimere il loro voto sul referendum costituzionale, con un'attenzione particolare alla campagna per il NO. L’evento ha coinvolto numerosi residenti che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con i volontari.

Piazza Umberto I si mobilita: successo di pubblico e confronto sul rischio della riforma, un fronte progressista difende la Costituzione SOLOFRA (AV), 8 Marzo 2026 – Una mattinata di straordinaria partecipazione democratica quella che si è svolta oggi in Piazza Umberto I a Solofra. Il Movimento 5 Stelle locale ha organizzato un gazebo informativo per discutere con i cittadini l'imminente Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo, incentrato sulla legge di riforma della Costituzione in materia di Giustizia. L'iniziativa ha registrato un'affluenza eccezionale, trasformando il centro cittadino in un laboratorio di confronto civile.