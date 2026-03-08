Solofra in folla | il NO al referendum costituzionale

A Solofra, domenica 8 marzo 2026, una grande folla si è riunita in Piazza Umberto I per esprimere il proprio dissenso riguardo al referendum costituzionale. La manifestazione ha visto numerosi cittadini presenti, che hanno partecipato in modo compatto e ordinato, creando un momento di forte presenza collettiva nel centro del paese. La piazza si è riempita di persone che hanno condiviso un messaggio di protesta pubblica.

Una folla imprevista ha invaso Piazza Umberto I a Solofra questa domenica 8 marzo 2026, trasformando il centro del piccolo comune irpino in un vero e proprio laboratorio di democrazia diretta. Il Movimento 5 Stelle locale ha allestito un gazebo informativo per preparare i cittadini al voto referendario previsto per il 22 e 23 marzo successivo, focalizzandosi sulla difesa della Costituzione contro una proposta di riforma giudiziaria considerata rischiosa. L’iniziativa ha registrato un afflusso eccezionale di persone provenienti non solo da Solofra ma anche dai comuni limitrofi come Montoro, creando un fronte compatto che va oltre le semplici appartenenze partitiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solofra in folla: il NO al referendum costituzionale Leggi anche: Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale La società civile in un comitato per il "No" al referendum costituzionaleNoi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare No al referendum per la riforma dell’ordinamento della magistratura perché:•...