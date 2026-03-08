Jacob Kiplimo aveva stabilito il record del mondo di mezza maratona il 16 febbraio, ma ora il suo tempo è stato cancellato a causa di una scia di una macchina durante la gara. Nonostante questa cancellazione, il runner ha deciso di ricorrere ufficialmente al primato precedente. La decisione è stata resa nota attraverso le autorità sportive che hanno rimosso il record precedente.

Jacob Kiplimo aveva letteralmente sbriciolato il record del mondo di mezza maratona il 16 febbraio 2025, sostenendo un ritmo furibondo a Barcellona e completando i 21,097 chilometri in terra catalana con il superlativo crono di 56:42, abbassando di ben 48 secondi il precedente primato timbrato dall’etiope Yomif Kejelcha il 27 ottobre 2024 a Valencia. Quella prestazione non venne però ratificata da World Athletics, perché si era ritenuto che la macchina apripista avesse condotto la gara troppo vicino all’atleta, offrendogli una scia vantaggiosa. Il 25enne ugandese non si è abbattuto e ci ha riprovato un anno più tardi, dettando legge in maniera perentoria a Lisbona e siglando il record del mondo di mezza maratona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Record del mondo cancellato per scia di una macchina? No problem: Jacob Kiplimo ricorre il primato di mezza maratona!

