Atletica record del mondo della mezza maratona di marcia? Il tempo proposal di Yamanishi e i limiti

Toshikazu Yamanishi ha stabilito un record mondiale nella mezza maratona di marcia, spinto dalla nuova distanza ufficiale introdotta dal 2026. La gara si è svolta a Kobe durante i campionati nazionali, dove l’atleta giapponese ha chiuso in 1 ora, 20 minuti e 34 secondi. Questo risultato rappresenta un passo avanti importante nella disciplina, che si prepara a essere protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La modifica della distanza, passata da 20 a 21,097 km, ha aperto nuove sfide e opportunità per i marciatori di tutto il mondo.

Toshikazu Yamanishi si è cimentato nella mezza maratona di marcia, la nuova distanza dal tacco e punta che ci terrà compagnia nel prossimo futuro e che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dal 1° gennaio 2026 s i è passati dai tradizionali 20 km ai 21,097 km e il giapponese si è espresso con il brillante tempo di 1h20:34 in occasione dei campionati nazionali andati in scena durante il fine settimana sulle strade di Kobe. Si tratta del nuovo record del mondo o, meglio, di un world record proposal: cosa significa? Essendo una nuova specialità, World Athletics ha definito un tempo minimo per considerare una prestazione meritevole dello status di primato globale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, record del mondo della mezza maratona di marcia? Il tempo “proposal” di Yamanishi e i limiti Il record del mondo di Kiplimo nella mezza maratona è stato cancellato: cosa è successo Questa mattina a Barcellona, il record del mondo di Joshua Kiplimo nella mezza maratona non è stato riconosciuto. Federica Curiazzi: “Un anno di aspettativa non retribuita per puntare all’atletica. La maratona di marcia un’opportunità” Federica Curiazzi ha dedicato un anno di aspettativa non retribuita per concentrarsi sull’atletica, con particolare attenzione alla marcia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atletica: record del mondo U18 per Alessia Succo nei 60 ostacoli; Succo fuoriclasse mondiale! 8.05 record; Atletica, Mattia Furlani migliora record italiano indoor nel salto in lungo; Atletica, indoor, cross e strada nel weekend veneto: a Padova quattro 90enni a caccia del record mondiale di staffetta. Atletica, record del mondo Under 18 per Alessia Succo nei 60 metri ostacoliNuova impresa di Alessia Succo, che nei 60 ostacoli ritocca il suo record del mondo under 18 ai Campionati italiani allievi indoor di Ancona. La giovane piemontese, classe 2009, supera la sua migliore ... napolimagazine.com Mondo: Yamanishi-McRae, record marcia e 400 indoorYAMANISHI, ALTRO RECORD. La performance standard attesa per il primato del mondo inaugurale sulla distanza di mezza maratona di marcia (1h21:30 secondo quanto approvato dal consiglio di World Athlet ... fidal.it Atletica Gavirate pigliatutto ad Ancona: Giardiello firma il record italiano, bronzi per Martin e Ratti - facebook.com facebook ! #Indoor2026 Meravigliosa Alessia Succo, il video del 'record mondiale' allieve nei 60 ostacoli ad Ancona (8.05) Video Atletica Italiana TV #atleticaitaliana | @WorldAthletics | @EuroAthletics x.com