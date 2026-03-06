L' RC auto a febbraio in Friuli costa meno del resto d' Italia | Pordenone è la provincia con i prezzi più bassi

A febbraio, il costo medio dell'assicurazione RC auto in Italia è di 492 euro all'anno, con un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. In Friuli Venezia Giulia, i prezzi sono più bassi rispetto alla media nazionale, con Pordenone che si distingue come la provincia con le tariffe più convenienti. I dati sono stati rilevati da un’analisi di settore.

A febbraio l'RC auto in Italia costa 492 euro l'anno, in aumento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo evidenziano i dati di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito. A febbraio il prezzo medio per l’assicurazione auto in Italia ha raggiunto i 492,00 €. Rispetto a 12 mesi fa, quando la media era pari a 446,82 €, l’aumento sfiora i 50 € all’anno per una crescita del +10,1%, mentre rispetto al mese di gennaio 2026, quando la media era 473,46 €, i prezzi sono saliti di quasi 20 € in media (+3,9%). Guardando all’ultimo anno, quello registrato a febbraio è tra i valori più alti, secondo solo a quello di luglio quando il prezzo medio per l’Rca nel nostro Paese aveva toccato i 492,97 €. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Rc auto, premi in lieve calo ma più sinistri con colpa: a Parma costa meno che nel resto della regioneNon è più Ferrara il territorio emiliano-romagnolo più economico per il premio medio dell’Rc auto.

T-mobile lancia nuovi piani fedeltà con prezzi più bassi e meno vantaggiQuesto testo analizza le indicatori emerse su una possibile introduzione da parte di t-mobile di due nuovi piani fedeltà, pensati per conservare la...

Contenuti utili per approfondire L'RC auto a febbraio in Friuli costa....

Rc Auto, la stangata è servita: nuova pioggia di aumenti in Friuli. Ecco quanto si pagheràNegli ultimi anni la vita degli italiani è stata influenzata da numerosi cambiamenti economici e sociali che hanno portato, fra le varie conseguenze, anche all’aumento dei costi di numerosi servizi ... ilgazzettino.it

Rc Auto, la stangata è servita: nuova pioggia di aumenti in Friuli. Ecco quanto si pagheràAll’estremo opposto si trova il Friuli Venezia Giulia dove a settembre 2024 si registra il premio medio più basso del paese pari a 316,7 euro. Anche qui però si è registrata una crescita rispetto ... ilgazzettino.it