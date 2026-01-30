Vigel e Mcm insieme | nasce uno dei poli italiani più importanti per la costruzione dei centri di lavoro

La notizia rimbalza con forza: l'Mcm di Borgo di Sotto di Vigolzone è ufficialmente salva. Dopo mesi di incertezza, l’azienda storica è tornata in mani italiane e ora punta a rafforzare la sua presenza nel territorio piacentino. La collaborazione con Vigel apre le porte a uno dei poli più importanti in Italia per la costruzione di centri di lavoro, segnando una svolta concreta per l’economia locale.

Annunciato nel tardo pomeriggio del 30 gennaio il completamento del trasferimento di proprietà di Mcm spa a Mcm Manufacturing Technologies Srl, una società controllata dalla holding Genfin che detiene anche Vigel «Vigel Spa e Mcm di Vigolzone annunciano il completamento del trasferimento di proprietà di Mcm spa a Mcm Manufacturing Technologies Srl, una società controllata dalla holding Genfin che detiene anche Vigel». Inizia così la comunicazione ufficiale pubblicata nel tardo pomeriggio del 30 gennaio su tutti i siti aziendali. «Sia Vigel sia Mcm sono riconosciute come realtà di eccellenza nel settore delle tecnologie di produzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Vigolzone Italia Stefano Arienti, uno dei più importanti artisti italiani contemporanei Stefano Arienti, nato nel 1961 ad Asola, Mantova, è tra gli artisti italiani contemporanei più influenti e apprezzati a livello internazionale. "Bepi San" mania: è veneziano uno dei più importanti incordatori italiani Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Vigolzone Italia Argomenti discussi: Come ha fatto la Mcm, una azienda piena di ordini ad andare in crisi: una storie esemplare che pare a lieto fine. La piacentina Mcm passa alla torinese Vigel, salvi 238 posti di lavoroLa Machining Centers Manufacturing di Piacenza passa alla Vigel di Borgaro Torinese: sono in salvo 238 posti di lavoro. L'assessore regionale al Lavoro dell'Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, annuncia l ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.