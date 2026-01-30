Casandrino – Sant’Antimo | 3 rapinatori uno è minorenne Arrestati dopo un colpo in un supermercato accertamenti su altre 4 rapine identiche

Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati fermati ieri pomeriggio dopo aver appena rapinato un supermercato in via Paolo Borsellino a Casandrino. La polizia li ha inseguiti tra i paesi e li ha bloccati poco dopo. Ora gli investigatori sono al lavoro per capire se siano coinvolti in altre quattro rapine simili avvenute negli ultimi mesi. La scena si è svolta in pochi minuti e ha creato scompiglio tra i clienti e i residenti.

Inseguimento tra Casandrino e Sant’Antimo: arrestati tre giovani, uno è minorenne. Casandrino, Via Paolo Borsellino. Tre persone col volto coperto hanno appena rapinato un supermercato. Fuggono con una Lancia Y, la targa è già sul taccuino degli appunti di un militare della centrale operativa di Caivano. Parte la nota di ricerca, a tutte le pattuglie: un veicolo sta correndo ad alta velocità in direzione di Sant’Antimo. Le persone all’interno sono pericolose e armate di coltello. Un carabiniere della tenenza di Sant’Antimo ha appena finito di annotare la targa quando l’auto dei rapinatori gli sfreccia davanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casandrino – Sant’Antimo: 3 rapinatori, uno è minorenne. Arrestati dopo un colpo in un supermercato. accertamenti su altre 4 rapine identiche Approfondimenti su Casandrino Sant'Antimo Colpo al supermercato. Deruta, caccia ai rapinatori Domenica sera a Deruta si è verificata una rapina in un supermercato, durante la quale i malviventi, coperti da cappucci, hanno esploso due colpi di pistola in aria. Aggressione choc alla fermata del bus, ragazzino preso per il collo e derubato: presi i 3 rapinatori, uno è minorenne Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Casandrino Sant'Antimo Argomenti discussi: Casandrino - Sant'Antimo: 3 rapinatori, uno è minorenne. Arrestati dopo un colpo in un supermercato. I cittadini di Sant’Antimo “non dovranno più sobbarcarsi il peso di andare altrove”, ad annunciarlo è il sindaco del paese, in un video pubblicato sui social. Ci sarà, dunque, più assistenza ai cittadini, in quanto riapre il presidio Asl situato in Via Solimena, che - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.