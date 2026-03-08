Rapinatore tradito da un mozzicone di sigaretta | il DNA lo incastra denunciato

Un uomo di 30 anni, di origini straniere, è stato denunciato alla Procura di Parma dopo essere stato identificato grazie a un mozzicone di sigaretta che aveva lasciato sul luogo di una rapina. I Carabinieri della Sezione Operativa della compagnia hanno condotto un’indagine dettagliata che ha portato all’incrocio del DNA e alla sua cattura. La vicenda si è conclusa con la denuncia ufficiale.

Si è conclusa in questi giorni, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 30enne straniero, una meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma. Le indagini hanno permesso di individuare il presunto responsabile di una rapina in abitazione, un episodio risalente all'inizio del 2020 che aveva scosso profondamente un'anziana donna, oggi 83enne. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per reati specifici, è stato inchiodato a distanza di anni da prove scientifiche inequivocabili, frutto dei rilievi tecnici effettuati dagli uomini della Sezione Operativa.